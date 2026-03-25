Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warmsen - Verkehrsunfall auf der K 20

Warmsen (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen, den 24.03.2026, ereignete sich auf der Kreisstraße 20 im Bereich Warmsen-Sapelloh ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer von der Fahrbahn abkam.

Gegen 08:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Minden mit seinem VW die K 20 aus Haselhorn kommend in Fahrtrichtung Warmsen. Im Verlauf einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Der Wagen kam schließlich im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten stehen könnte. Er wirkte desorientiert und reagierte stark verlangsamt. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts der Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit wurde durch die Polizei eine Blutentnahme angeordnet.

Durch das Überfahren des Leitpfostens wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem PKW sowie den Verkehrseinrichtungen wird vorläufig auf etwa 450 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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