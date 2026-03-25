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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Neumarkt - Grauer Skoda beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen, den 24.03.2026, kam es auf dem Parkplatz Neumarkt in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Der Vorfall ereignete sich im Tatzeitraum zwischen ca. 08:51 Uhr und 10:00 Uhr.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Skoda Kamiq. Durch den Zusammenstoß entstanden Kratzer sowie Lackschäden an der Heckschürze hinten links. Der Verursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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