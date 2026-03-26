Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Fahrrad-Codieraktion beim Polizeikommissariat Bückeburg - Gemeinsam gegen Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots)

(KEM) - Um Fahrraddieben das Handwerk zu legen und die Chancen auf eine Rückführung gestohlener Räder zu erhöhen, lädt das Polizeikommissariat Bückeburg am Dienstag, den 07. April 2026, zu einer präventiven Codieraktion ein.

Wann und Wo?

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ihr Fahrrad in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Hof des Polizeikommissariats Bückeburg (Ulmenallee 9) codieren lassen. Eine vorherige Anmeldung ist für diesen Termin nicht erforderlich.

Was ist eine Fahrradcodierung?

Die Codierung dient der präventiven Eigentumssicherung. Hierbei wird eine individuell zuordenbare Kombination aus Zahlen und Buchstaben - die unter anderem verschlüsselte Informationen zum Wohnort und den Initialen des Besitzers enthält - dauerhaft in den Rahmen graviert. Bei hochwertigen Materialien, wie beispielsweise Carbonrahmen, kommt ein spezieller, permanent haftender Aufkleber zum Einsatz.

Diese Kennzeichnung hat zwei wesentliche Vorteile:

Abschreckung: Der sichtbare Code erschwert den illegalen Weiterverkauf des Diebesguts erheblich.

Zuordnung: Im Falle eines Fundes kann die Polizei das Fahrrad sofort dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen und zurückgeben.

Was muss mitgebracht werden?

Für die Durchführung der Codierung ist lediglich ein gültiges Ausweisdokument vorzulegen. Ein separater Eigentumsnachweis (z. B. Kaufbeleg) ist nicht zwingend erforderlich; die Teilnehmer bestätigen vor Ort mit ihrer Unterschrift, dass sie die rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades sind.

Die Polizei Bückeburg freut sich auf eine rege Beteiligung, um gemeinsam ein Zeichen gegen Fahrraddiebstahl zu setzen.

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