PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diepenau - Fahrt ohne Fahrerlaubnis und mit abgelaufener Hauptuntersuchung in Lavelsloh gestoppt

Diepenau (ots)

(KEM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Beamte des PK Stolzenau einen Fahrzugführer ohne Fahrerlaubnis im Diepenauer Ortsteil Lavelsloh.

Gegen 23:15 Uhr wurde der 22-jähriger Mann aus der SG Uchte mit seinem Seat in der Mühlenstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zudem stellten die Beamten fest, dass die Hauptuntersuchung (TÜV) an dem Seat bereits seit September 2025 abgelaufen war.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 08:43

    POL-NI: Rinteln - Geldbörse aus Rucksack entwendet

    Rinteln (ots) - (KEM) Am Dienstagvormittag, den 24.03.2026, wurde eine 66-jährige Frau aus Rinteln Opfer eines Taschendiebstahls während ihres Einkaufs. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hielt sich die Geschädigte im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr in einem Supermarkt (ALDI) in der Straße Große Tonkuhle auf. Ihren Rucksack hatte sie während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt. Ein bislang ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 08:10

    POL-NI: Warmsen - Verkehrsunfall auf der K 20

    Warmsen (ots) - (KEM) Am Dienstagmorgen, den 24.03.2026, ereignete sich auf der Kreisstraße 20 im Bereich Warmsen-Sapelloh ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer von der Fahrbahn abkam. Gegen 08:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Minden mit seinem VW die K 20 aus Haselhorn kommend in Fahrtrichtung Warmsen. Im Verlauf einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren