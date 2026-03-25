Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diepenau - Fahrt ohne Fahrerlaubnis und mit abgelaufener Hauptuntersuchung in Lavelsloh gestoppt

Diepenau (ots)

(KEM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Beamte des PK Stolzenau einen Fahrzugführer ohne Fahrerlaubnis im Diepenauer Ortsteil Lavelsloh.

Gegen 23:15 Uhr wurde der 22-jähriger Mann aus der SG Uchte mit seinem Seat in der Mühlenstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Zudem stellten die Beamten fest, dass die Hauptuntersuchung (TÜV) an dem Seat bereits seit September 2025 abgelaufen war.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

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