Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Betrugsfall durch falsche Bankmitarbeiter - Seniorin geschädigt

Steyerberg (ots)

(KEM) Im Flecken Steyerberg ist es zu einem Betrugsfall zum Nachteil einer 77-jährigen Frau gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte am 23.03.2026 gegen 10 Uhr telefonisch über ihren Festnetzanschluss von einer bislang unbekannten Täterschaft kontaktiert. Die Anrufer gaben sich als Bankmitarbeiter aus und behaupteten, es sei zu unberechtigten Kontoverfügungen gekommen.

Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin dazu veranlasst, mehrere Nummern in ihrer TAN-App einzugeben. In der Folge kam es zu zwei unberechtigten Abbuchungen von ihrem Konto in Höhe von insgesamt knapp 530 Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges gegen Unbekannt eingeleitet.

Präventionstipps der Polizei:

- Geben Sie niemals TAN-Nummern oder persönliche Zugangsdaten am Telefon weiter.

- Banken fordern Sie niemals telefonisch zur Eingabe von TANs oder Passwörtern zum Onlinebanking auf.

- Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank über die offiziellen Rufnummern.

- Informieren Sie insbesondere ältere Angehörige über diese Betrugsmasche.

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