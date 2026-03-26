Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rinteln (ots)

(Oth) Am 25.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall ad der Extertalstraße in Rinteln.

Eine 23-jährige Rintelnerin übersah mit ihrem Seat beim Linksabbiegen aus der Behrensstraße, den entgegenkommenden, bevorrechtigten Opel, welcher aus der Braasstraße in die Extertalstraße einbog.

Es kam zum Verkehrsunfall.

Die 54-jährige Fahrerin des Opels, ebenfalls wohnhaft in Rinetln wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin des Seats wurde leicht verletzt.

Gegen die 23-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Es entstand ein ungefährer Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

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