Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Rinteln- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Rinteln (ots)
(Oth) Am 25.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall ad der Extertalstraße in Rinteln.
Eine 23-jährige Rintelnerin übersah mit ihrem Seat beim Linksabbiegen aus der Behrensstraße, den entgegenkommenden, bevorrechtigten Opel, welcher aus der Braasstraße in die Extertalstraße einbog.
Es kam zum Verkehrsunfall.
Die 54-jährige Fahrerin des Opels, ebenfalls wohnhaft in Rinetln wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin des Seats wurde leicht verletzt.
Gegen die 23-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.
Es entstand ein ungefährer Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.
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