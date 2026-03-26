PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rinteln (ots)

(Oth) Am 25.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall ad der Extertalstraße in Rinteln.

Eine 23-jährige Rintelnerin übersah mit ihrem Seat beim Linksabbiegen aus der Behrensstraße, den entgegenkommenden, bevorrechtigten Opel, welcher aus der Braasstraße in die Extertalstraße einbog.

Es kam zum Verkehrsunfall.

Die 54-jährige Fahrerin des Opels, ebenfalls wohnhaft in Rinetln wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin des Seats wurde leicht verletzt.

Gegen die 23-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Es entstand ein ungefährer Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723 7492-115
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:49

    POL-NI: Stolzenau - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Stolzenau (ots) - Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Stolzenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter brauner Hyundai auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße "Auf dem Weinberge 2" durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug links am Heck ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 11:45

    POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es gegen 11:36 Uhr im Kreisverkehr Brückenstraße / Nienburger Straße in Nienburg (Weser) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus der SG Weser-Aue, mit ihrem VW Touran in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen bereits im Kreisverkehr befindlichen und ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 09:40

    POL-NI: Steyerberg - Betrugsfall durch falsche Bankmitarbeiter - Seniorin geschädigt

    Steyerberg (ots) - (KEM) Im Flecken Steyerberg ist es zu einem Betrugsfall zum Nachteil einer 77-jährigen Frau gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte am 23.03.2026 gegen 10 Uhr telefonisch über ihren Festnetzanschluss von einer bislang unbekannten Täterschaft kontaktiert. Die Anrufer gaben sich als Bankmitarbeiter aus und behaupteten, es sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren