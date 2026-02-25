Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Freiwillige Feuerwehr löscht brennendes E-Auto

Sankt Augustin (ots)

Um 10:43 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin mit dem Stichwort "B3-Gebäude" nach Menden alarmiert. Entgegen der ersten Meldung über ein brennendes Fahrzeug in einer Werkstatt, befand sich der Wagen glücklicherweise im Freien unmittelbar vor dem Gebäude.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen mit zwei C-Rohren unter Atemschutz ein.

Eine zwischenzeitliche Verpuffung am Fahrzeug führte zu einer Beschädigung des Gebäudes und in der Nähe befindlicher PKWs. Personen verletzten sich nicht.

Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde das Fahrzeug in einen speziellen Abrollcontainer der Feuerwehr Siegburg geladen und dieser mit Wasser geflutet. Das Fahrzeug verbleibt für mindestens 24 Stunden in diesem Container, um eine erneute Reaktion der Fahrzeugbatterien auszuschließen.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Standorte Menden, Meindorf, Mülldorf, Hangelar, Buisdorf, des Tagesalarms und der Feuerwehr Siegburg im Einsatz, sowie zusätzliches Personal der Polizei und des Rettungsdiensts.

Nach etwa 2,5 Stunden Einsatzdauer verließen die letzten Einsatzkräfte den Ort des Geschehens.

