PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: 100 Ehrenamtliche löschen Hallenbrand

Sankt Augustin (ots)

Heute um 0:25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin zu einem Garagenbrand in einem Gewerbegebiet im Ortsteil Menden alarmiert. Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte entpuppte sich die Situation als Vollbrand einer größeren Halle. Daraufhin löste der Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung auf Vollalarm aus: Mehr als 100 Ehrenamtliche aller Sankt Augustiner Einheiten sowie die benachbarte Einheit Bonn-Geislar löschten daraufhin den Brand mit bis zu sechs Rohren im Außenangriff und einer Drehleiter. Anfangs lag deren Schwerpunkt darin, eine Brandausbreitung auf die angeschlossenen Hallen zu vermeiden.

In der Halle, deren Dach größtenteils einstürzte, lagerten hauptsächlich Möbel. Weitere Tätigkeiten waren die Wasserversorgung durch umliegende Hydranten und die laufende Drohnenüberwachung der Einsatzstelle. Gegen 02:30 Uhr war das Feuer in Gewalt, anschließend dauerten die Nachlöscharbeiten noch lange an - nicht zuletzt, weil das Feuer sich unter der Dachhaut einer benachbarten Halle ausgebreitet hatte. Daher öffneten die freiwilligen Feuerwehrleute das Dach und weitere schwer zugängliche Bereiche der Halle, um Brandnester mit Löschschaum zu fluten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand und die teils großen Rauchmengen zogen nach oben ab und wirkten sich nicht auf umliegende Wohngebiete aus. Zum Zeitpunkt dieser Pressemittelung dauern die Nachlöscharbeiten noch an.

Neben der Freiwilligen Feuerwehren Sankt Augustin und Geislar waren das Ordnungsamt, die Polizei, der Rettungsdienst, das Kreis-Umweltamt, die Zentrale Abwasseraufbereitungsanlage, der Energieversorger, der Bauhof und das NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Klima vor Ort. Die Feuerwehr Troisdorf stellte währenddessen den Grundschutz in Sankt Augustin. So waren insgesamt etwa 130 Kräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin
Daniel Schriek
Tel.: 0151 14441487
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sankt-augustin.de
https://www.feuerwehr-sankt-augustin.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 04:02

    FW Sankt Augustin: 120 Ehrenamtliche löschen Dachstuhlbrand

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht von Dienstag auf heute löschten 120 freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer aus Sankt Augustin einen Dachstuhl im Ortsteil Hangelar, der in voller Ausdehnung brannte. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs gegen 23:15 Uhr war eine erhebliche Brandausbreitung erkennbar, woraufhin die erste von zwei Alarmstufenerhöhungen ...

    mehr
  • 23.07.2025 – 16:54

    FW Sankt Augustin: Freiwillige Feuerwehr löscht auf Gebäude übergegriffenen Heckenbrand

    Sankt Augustin (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin wurde am 23.07.2025 um 14:42 Uhr zu einem Heckenbrand nach Sankt Augustin Niederpleis alarmiert. Das erst eintreffende Löschfahrzeug veranlasste umgehend eine Alarmstufenerhöhung auf B3, da der Brand bereits auf eine Gartenlaube übergegriffen war und sich weiter auf das Gebäude auszudehnen drohte. Im ...

    mehr
  • 11.07.2025 – 13:27

    FW Sankt Augustin: Freiwillige Feuerwehr löscht brennendes Flachdach

    Sankt Augustin (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin wurde am Freitagmorgen um 07:56 Uhr zu einem brennenden Gebäudedach nach Hangelar alarmiert. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung ersichtlich. Den ersten Kräften eröffnete sich vor Ort, dass sich noch zwei Handwerker auf dem Dach aufhielten. Diese konnten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren