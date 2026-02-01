Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: 100 Ehrenamtliche löschen Hallenbrand

Sankt Augustin (ots)

Heute um 0:25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin zu einem Garagenbrand in einem Gewerbegebiet im Ortsteil Menden alarmiert. Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte entpuppte sich die Situation als Vollbrand einer größeren Halle. Daraufhin löste der Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung auf Vollalarm aus: Mehr als 100 Ehrenamtliche aller Sankt Augustiner Einheiten sowie die benachbarte Einheit Bonn-Geislar löschten daraufhin den Brand mit bis zu sechs Rohren im Außenangriff und einer Drehleiter. Anfangs lag deren Schwerpunkt darin, eine Brandausbreitung auf die angeschlossenen Hallen zu vermeiden.

In der Halle, deren Dach größtenteils einstürzte, lagerten hauptsächlich Möbel. Weitere Tätigkeiten waren die Wasserversorgung durch umliegende Hydranten und die laufende Drohnenüberwachung der Einsatzstelle. Gegen 02:30 Uhr war das Feuer in Gewalt, anschließend dauerten die Nachlöscharbeiten noch lange an - nicht zuletzt, weil das Feuer sich unter der Dachhaut einer benachbarten Halle ausgebreitet hatte. Daher öffneten die freiwilligen Feuerwehrleute das Dach und weitere schwer zugängliche Bereiche der Halle, um Brandnester mit Löschschaum zu fluten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand und die teils großen Rauchmengen zogen nach oben ab und wirkten sich nicht auf umliegende Wohngebiete aus. Zum Zeitpunkt dieser Pressemittelung dauern die Nachlöscharbeiten noch an.

Neben der Freiwilligen Feuerwehren Sankt Augustin und Geislar waren das Ordnungsamt, die Polizei, der Rettungsdienst, das Kreis-Umweltamt, die Zentrale Abwasseraufbereitungsanlage, der Energieversorger, der Bauhof und das NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Klima vor Ort. Die Feuerwehr Troisdorf stellte währenddessen den Grundschutz in Sankt Augustin. So waren insgesamt etwa 130 Kräfte vor Ort.

