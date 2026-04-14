Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kleintransporter überladen

50% zu schwer war ein Mercedes Sprinter am Montag auf der A8.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Mercedes Sprinter auf der A8 bei Gruibingen. Dort stoppte die Polizei den augenscheinlich überladenen 3,5 Tonner Kleintransporter. Das Fahrzeug war bis unters Dach mit privaten Umzugsgütern beladen. Eine Wiegung ergab ein Gesamtgewicht von 5.240kg. Somit war der Sprinter um 1.740kg zu schwer. Für den 60-Jährigen war die Fahrt zu Ende. Er musste Teile der Ladung bis zum Erreichen der 3.500kg Gesamtgewicht abladen. Daneben kommt ein Bußgeld in Höhe von 380 Euro und 1 Punkt in Flensburg auf ihn zu.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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