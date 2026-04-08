Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kampfmittel im Stadtteil Bothfeld erfolgreich beseitigt

Hannover (ots)

Am heutigen Mittwoch wurden auf dem Gelände der Stadtgärtnerei im Stadtteil Bothfeld fünf Granaten durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen erfolgreich gesprengt.

Im Rahmen vorausgegangener Sondierungsarbeiten waren vom KBD auf dem Gelände fünf Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert worden. Da sich die Granaten als nicht transportfähig herausstellten, mussten diese vor Ort gesprengt werden. Aufgrund des Fundortes waren lediglich Personen in den direkt angrenzenden Kleingartenkolonien betroffen, die den Bereich ab 15:00 Uhr für rund eine Stunde verlassen mussten. Durch die Polizei wurden die Zufahrten "Zur Stadtgärtnerei", "Am Alten Gehäge" sowie ein Radweg an der BAB 2 kurzzeitig gesperrt. Größere Evakuierungsmaßnahmen oder weitreichende Sperrungen waren nicht erforderlich. Die Sprengung der fünf Granaten erfolgte gegen 16:00 Uhr.

Im Einsatz waren 18 Kräfte der Feuerwehr Hannover, des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen sowie der Polizei.

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