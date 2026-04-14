Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und des Polizeipräsidiums Ulm - Mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft - kiloweise Rauschgift sichergestellt

Ulm (ots)

Drei Männer und eine Frau aus dem Raum Ulm und Neu-Ulm stehen im Verdacht, mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt zu haben.

Gegen die drei Männer im Alter von 31, 35 und 35 Jahren und eine Frau im Alter von 19 Jahren ermittelte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ulm bereits seit einigen Monaten. Am 25.03.2026 erfolgte schließlich der Zugriff im Bereich des Universum Centers in Ulm. Dabei wurden zwei der drei männlichen Tatverdächtigen und die weibliche Tatverdächtige festgenommen. Die 19-Jährige trug bei der Festnahme ein Kilogramm Kokain bei sich. Bei den drei festgenommenen Personen erfolgten noch am 25.03.26 umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen. Hier konnten die Ermittler in der Wohnung des 31-jährigen ein weiteres Kilogramm Kokain, zwei Kilogramm Marihuana und mehr als 14.000 Euro auffinden. Die drei Personen wurden anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm dem Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Am 03.04.26 konnte auch der dritte männliche Tatverdächtige festgenommen werden. In der Wohnung des festgenommenen 35-jährigen entdeckten die Beamten weitere vierhundert Gramm Kokain, 40 Gramm Marihuana und mehr als 3.500 Euro Bargeld und beschlagnahmten diese Gegenstände. Auch der vierte Tatverdächtige wurde nach der Festnahme dem Haftrichter vorgeführt. Alle vier Personen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Ulm dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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