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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrüger geben sich erneut als falsche Bankmitarbeiter aus und erbeuten Bargeld

Vogelsbergkreis (ots)

Trickbetrüger geben sich erneut als falsche Bankmitarbeiter aus und erbeuten Bargeld

Vogelsbergkreis. Am Mittwoch (25.03.) schlugen erneut skrupellose Betrüger mit der Masche der falschen Bankmitarbeiter in Schotten und Grebenhain zu.

Schotten. Am Mittwoch (25.03.) um 15 Uhr erhielt eine 78-jährige Frau auf ihrem Festnetztelefon einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der örtlichen Bank. Im Verlauf des Telefonates gaukelten die Anrufer der Dame vor, dass ihre Bankkarte gesichert werden müsste. Weiterhin forderten sie die Frau auf den PIN der Bankkarte herauszugeben. Kurze Zeit später erschienen zwei männliche Täter an der Wohnanschrift der Geschädigten und nahmen die Bankkarte entgegen. Durch die Täter wurde kurze Zeit später ein hoher Bargeldbetrag an einer Bankfiliale abgehoben.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, circa 25-30 Jahre alt, dunkle kurze Haare

Täter 2: Männlich, circa 30 Jahre alt, schwarze hochgestellte Haare, rotes Langarmshirt, ungepflegtes Erscheinungsbild

Grebenhain. Am Mittwochabend (25.03.) um 18.20 Uhr erhielt auch eine 77-jährige Frau einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin ihrer Bank. Den Betrügern gelang es dabei die Seniorin von der Herausgabe ihrer PIN zu überzeugen. Kurze Zeit später erschienen zwei Täter an der Wohnanschrift der Geschädigten und nahmen die Bankkarte in Empfang. Erst später stellte die Frau fest, dass die Unbekannten Geld von ihrem Konto abgehoben hatten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, circa 20-30 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, circa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle Rastalocken, schwarze Jacke und schwarze Hose

Täter 2: Männlich, circa 20-30 Jahre alt, helle Hautfarbe, kräftige Statur, dunkler 7-Tage Bart, dunkle kurz gegelte Haare, weiße Jogginghose, schwarzer Pullover und eine schwarze Umhängetasche.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Unbekannten die Örtlichkeit in einem schwarzen Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen "F-XY 1005".

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen am Mittwoch in Schotten und Grebenhain machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Ihre Polizei gibt Tipps:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder an 
     ihrer Haustür als Bankangestellter ausgibt, den Sie 
     möglicherweise als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld, Wertsachen, TANs oder Überweisungen von 
     Ihnen fordert.
   - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen 
     bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. 
     ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, 
     sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die 
     Nummer neu in das Telefon ein. Mittels sogenanntem 
     "Call-ID-Spoofing" können Betrüger tatsächlich jede frei 
     gewählte Rufnummer auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen 
     lassen und sich so das Vertrauen erschleichen.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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