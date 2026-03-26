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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwochabend (25.03.), gegen 18.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Obersberg" zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein Unbekannter näherte sich zwei Frauen, die sich in einem dort geparkten Auto befanden und urinierte anschließend mit heruntergelassener Hose direkt vor dem Fahrzeug.

Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 55-60 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit kräftiger Statur, dunkelblaue Mütze mit Schild, dunkelblaue Softshelljacke, dunkelblaue Jeanshose, schwarze Wanderschuhe, neonorangefarbene Bauchtasche, führte einen kniehohen weiß-schwarzen Mischlingshund mit braunen Flecken an den Beinen mit

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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