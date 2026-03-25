Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Vogelsbergkreis (ots)

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Vogelsbergkreis. Gleich mehrfach kontaktierten Trickbetrüger Bürgerinnen und Bürger mit einer besonders dreisten Masche am Mittwoch (24.03.) im Vogelsbergkreis. Hierbei wurden die Opfer von Unbekannten, die sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgaben, angerufen. In geschickt geführten Gesprächen gaben sich die Täter als Sparkassenmitarbeiter aus. Eine 75-Jährige schenkte den Betrügern Glauben und händigte ihre Bankkarte einer männlichen Person aus, die kurze Zeit nach dem Anruf an ihrer Anschrift auftauchte. Erst später stellte sie fest, dass sie Opfer eines Betruges wurde und die Unbekannten Bargeld von ihrem Konto abgehoben hatten.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkle Hautfarbe, circa 20-30 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß.

Tipps Ihrer Polizei: - Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder an Ihrer Haustür als Bankangestellter ausgibt, den Sie nicht eindeutig als solchen erkennen können. - Legen Sie sofort auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, Wertsachen, PINs, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Geben Sie niemals vertrauliche Bankdaten telefonisch oder per Nachricht weiter. - Rufen Sie im Zweifel Ihren Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Achtung: Nutzen Sie hierfür nicht die Wahlwiederholungstaste. Wählen Sie die ihnen bekannte Telefonnummer neu. - Lassen Sie sich nicht von angezeigten Rufnummern täuschen. Durch sogenanntes Call-ID-Spoofing können Betrüger beliebige Rufnummern - auch die Ihrer Bank - auf dem Telefondisplay anzeigen lassen.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein oder einen entsprechenden Anruf erhalten haben, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen am Freitag in Lauterbach machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Steffen Heil)

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