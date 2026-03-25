Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kinderfahrrad - Farbschmiererei an Straße und Brückenpfeiler - Einbruch in Wohnung - Versuchte Brandstiftung - Zeugen gesucht - Körperverletzung

Fulda (ots)

Diebstahl von Kinderfahrrad

Fulda. Dreiste Täter entwendeten am Montag (23.03.), im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, in der Straße "Am Bahnhof", unweit einer Bäckerei, ein graues Cube Aim Race Kinderfahrrad. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer gesichert. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Kinderfahrrad unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmiererei an Straße und Brückenpfeiler

Hünfeld. Am Samstag (21.03.), gegen 20 Uhr, bemalte ein unbekannter Täter mit einem Farbroller und weißer Farbe die Fahrbahn der Rasdorfer Straße (K147) zwischen Hünfeld und der Anschlussstelle zur B84. An einem Brückenpfeiler der B 84 an der AS Hünfeld Ost konnte ebenfalls frische weiße Farbe festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Der Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkel gekleidet, grüne Jacke, dunkler Hut/ Kappe

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Tann. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Montag (23.03.), 23 Uhr, bis Dienstag (24.03.) um 6 Uhr in der Straße "Mollartshof" in dem Ortsteil Habel gewaltsam Zutritt zu einem Anbau eines Einfamilienhauses. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht haben, flüchteten sie mit Armbanduhren und einem Rucksack in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchte Brandstiftung - Zeugen gesucht

Fulda. Im Zeitraum von Montag (23.03.), 18.30 Uhr, bis Dienstag (24.03.), 6.30 Uhr, stellten Unbekannte vier Altreifen vor den Haupteingang der Zulassungsstelle ab und übergossen diese sowie eine angrenzende Hecke mit Benzin. Glücklicherweise kam es zu keiner Brandentstehung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in einem mittleren dreistelligen Bereich. Die Hintergründe sind derzeit unklar und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung

Fulda. Am Montag (23.03.), gegen 20.15 Uhr, waren ein 28-Jähriger und sein 25-jähriger Begleiter in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden. Im Verlauf des Gespräches schlug der Unbekannte unvermittelt mit der Faust in die Gesichter der Männer, wobei diese sich verletzten. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig in unbekannte Richtung und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 40-50 Jahre alt, circa 190 cm groß, braune Jacke, helle Jeans

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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