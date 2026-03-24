Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Fulda

Osthessen (ots)

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ulrichstein. Am Montag, (23.03.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Bernsfeld mit seinem Audi TT die Landesstraße von Schotten kommend in Richtung Lauterbach. Am "Ulrichsteiner Kreuz" wollte er nach links auf die Landesstraße nach Ulrichstein abbiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Audi A3 eines 19-Jährigen aus Eschenrod, welcher von Rebgeshain kommend in Richtung Schotten fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

FD

Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Fulda. Am Dienstag, (24.03.), gegen 5.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger BMW-Fahrer aus Pilgerzell die Künzeller Straße aus Richtung Turmstraße kommend. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 40-jährige an der Einmündung nach links in die Kreuzbergstraße abbiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 63-Jährigen aus Künzell. Beim Zusammenprall wurde die 63-jährige leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 7.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

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