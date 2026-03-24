PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Fulda

Osthessen (ots)

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ulrichstein. Am Montag, (23.03.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Bernsfeld mit seinem Audi TT die Landesstraße von Schotten kommend in Richtung Lauterbach. Am "Ulrichsteiner Kreuz" wollte er nach links auf die Landesstraße nach Ulrichstein abbiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Audi A3 eines 19-Jährigen aus Eschenrod, welcher von Rebgeshain kommend in Richtung Schotten fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

FD

Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Fulda. Am Dienstag, (24.03.), gegen 5.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger BMW-Fahrer aus Pilgerzell die Künzeller Straße aus Richtung Turmstraße kommend. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 40-jährige an der Einmündung nach links in die Kreuzbergstraße abbiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 63-Jährigen aus Künzell. Beim Zusammenprall wurde die 63-jährige leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 7.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 13:02

    POL-OH: Sachbeschädigung an Fensterscheibe

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung an Fensterscheibe Bad Hersfeld. In dem Zeitraum von Freitag (20.03.) von 18 Uhr bis Sonntag (22.03.) um 10 Uhr warfen Unbekannte ein Fenster eines Betriebsgebäudes mit einem unbekannten Gegenstand ein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:52

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Rotenburg. Am Samstag (21.03.), gegen 7.30 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Kasseler Straße zwischen einem Golf-Fahrer aus Rotenburg und einer Ford-Fahrerin aus Wildeck aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 6.300 Euro. Bebra. Am Donnerstag (19.03.), gegen 17.30 Uhr, parkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren