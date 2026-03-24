Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Sachbeschädigung an Fahrzeug - Diebstahl eines E-Scooters

Fulda (ots)

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Fulda. Am Mittwoch (18.03.) besprühten Unbekannte die Außenfassade eines Gebäudes in der Schillerstraße mit Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Neuhof. Am Montag (23.03.), gegen 11 Uhr, versuchten Unbekannte in der Straße "Am Dornbusch" im Ortsteil Hauswurz die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Versuch stand, sodass die Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Fulda. Im Zeitraum von Freitag (20.03.), 22 Uhr, bis Samstag (21.03.), 13 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Leipziger Straße den linken Außenspiegel und Teile der Fahrertür eines dort geparkten grauen BMW 116i. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Scooters

Fulda. Im Zeitraum von Montag (16.03.), 11.10 Uhr, bis zum Montag (23.03.), 1 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein E-Scooter des Herstellers Segway, Typ Max, in der Farbe schwarz mit dem Versicherungskennzeichen "710WLJ" vom Bahnhofsvorplatz. Der E-Scooter befand sich mit einem Spiralschloss gesichert am dortigen Fahrradparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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