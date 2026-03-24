Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Bad Hersfeld. In dem Zeitraum von Freitag (20.03.) von 18 Uhr bis Sonntag (22.03.) um 10 Uhr warfen Unbekannte ein Fenster eines Betriebsgebäudes mit einem unbekannten Gegenstand ein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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