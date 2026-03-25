Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in LKW-Container - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in LKW-Container

Kirchheim. Unbekannte öffneten am Dienstag (24.03.), in der Zeit von 17 Uhr bis 21.30 Uhr, gewaltsam einen Container eines Sattelaufliegers in der Straße "Am Friedrichsfeld" im Ortsteil Kleba. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Stehlgut und verursachten einen Sachschaden von rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Im Zeitraum von Montag (23.03.), 20.45 Uhr, bis Dienstag (24.03.), 5.50 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtliche Kennzeichen "HEF-UR 112" eines grauen Opel Astra. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Straße "Im Bilder" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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