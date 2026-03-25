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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Hinweise erbeten

Lauterbach. Am Montag (23.03.), gegen 9 Uhr, parkte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Lauterbach ihren Skoda Fabia im Asternweg am Fahrbahnrand. Als sie am Folgetag gegen 10 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der rechten Fahrzeugseite im Heckbereich beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Skoda gestoßen und hatte diesen beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Zusammenstoß mit geparkten PKW

Alheim. Am Dienstag (24.03.), gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Skoda-Kombi-Fahrerin aus Alheim die Straße "Zum Bilstein" in Richtung der Straße "Sandweg". Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 51-jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten BMW. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (24.03.), gegen 22 Uhr, befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Wollweber Straße und wendete im Kreuzungsbereich der Ketteler Straße. Hierbei kollidierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit einem Werbeschild und der dortigen Mauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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