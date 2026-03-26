Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: Osthessen bleibt eine sichere Region

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Fulda (ots)

Fulda. Die Bürgerinnen und Bürger in Osthessen können sich sicher fühlen - das ist die zentrale Botschaft der heutigen Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Polizeipräsidiums Osthessen. Polizeipräsident Michael Tegethoff stellte gemeinsam mit Kriminaldirektorin Kathi Klemann am Donnerstag die aktuellen Zahlen vor und gab zugleich einen Ausblick auf zukünftige Schwerpunktsetzungen der Polizei.

Das Straftatenaufkommen ist im Vergleich zum Vorjahr erneut rückläufig. Insgesamt wurden 18.435 Straftaten registriert, was einem Rückgang von mehr als 500 Fällen entspricht. Auch die sogenannte Häufigkeitszahl - also die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner - liegt mit 4.182 deutlich unter dem hessischen Landesdurchschnitt von 6.002. Diese Entwicklung unterstreicht die positive Sicherheitslage in der Region.

Zudem bewegt sich die Aufklärungsquote mit 67,5 Prozent weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Polizeipräsident Michael Tegethoff betonte in seinem Statement: "Wir werden in unseren Anstrengungen nicht nachlassen und weiterhin für eine gute Präventionsarbeit und intensive Kriminalitätsbekämpfung einstehen, damit sich unsere Bürgerinnen und Bürger in Osthessen sicher fühlen!."

Neben der Darstellung der aktuellen Entwicklung wurden im Rahmen der Pressekonferenz auch künftige polizeiliche Schwerpunkte skizziert, mit denen die Sicherheitsarbeit in Osthessen weiter gestärkt werden soll.

Weiterführende Zahlen, Daten und Fakten für Osthessen und die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidums Osthessen unter dem nachfolgenden Link: https://gqr.sh/F2gV

Das komplette Pressepapier finden Sie im Anhang. (Christoph Seibert)

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