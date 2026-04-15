Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Zu schnell und verbotswidrig überholt

Am Dienstag nahm es eine Tesla Fahrerin nicht so genau mit den Verkehrsregeln.

Ulm (ots)

Die 30-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr mit ihrem Tesla von Heiningen in Richtung Holzheim. Die Polizei führte gerade Geschwindigkeitsmessungen durch. Zunächst überholte die Frau im ausgeschilderten Überholverbot einen Laster. Dabei überfuhr sie auch eine Sperrfläche. Nachdem sie den Lkw überholt hatte, wurde sie mit einer Geschwindigkeit von 107 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Sie muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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