PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht in Westerburg - Polizei sucht Zeugen

Westerburg (ots)

Am 25.03.2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz des Physiotherapiezentrums "Kreuz-Punkt" in der Hergenrother Straße 2a in 56457 Westerburg. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den geparkten Pkw der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrer geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Westerburg unter der 02663-98050 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg, PK'in Klug
Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 03:30

    POL-PDMT: Sachbeschädigung mit Feuerlöscher in Mündersbach

    Mündersbach (ots) - In der Nacht vom 21.03.2026 auf den 22.03.2026 sprühten bislang unbekannte Täter in der Ortslage Mündersbach mehrere Hausfassaden sowie einen PKW mit einem Feuerlöscher an, dabei kam es zu Sachschäden an den genannten Objekten. Zeugen, die in der Nacht von dem 21.03.2026 auf den 22.03.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den genannten Ereignissen in Verbindung stehen könnten, ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 16:32

    POL-PDMT: 56249 Herschbach. Brand eines Einfamilienhauses

    Herschbach (ots) - Gegen 12:44 Uhr wurde der Polizeiinspektion Montabaur der Brand eines Einfamilienhauses in der Dr. Hans-Brüll-Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand der Carport bereits in Vollbrand. Ein darin abgestellter PKW wurde durch den Brand ebenso völlig zerstört. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Durch die eingesetzten Feuerwehren wurde ein weiteres Übergreifen auf benachbarte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren