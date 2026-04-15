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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Autos nicht verschlossen
Brauchbares fand ein Unbekannter in zwei Autos von Montag auf Dienstag.

Ulm (ots)

Der VW parkte von Montag auf Dienstag in der Christentalstraße. Zwischen 20.20 Uhr und 7.30 Uhr öffnete der Dieb das Auto. In dem Fahrzeug lag eine schwarze Daunenjacke. An dieser fand er Gefallen und klaute sie. In der Lindenstraße ereignete sich ein weiterer Diebstahl am Mittwoch. In einem Carport stand ein Porsche, der ebenfalls wohl nicht verschlossen war. Ein Unbekannter öffnete die Beifahrertür und fand im Innern Bargeld. Das nahm er mit. Bei dem Diebstahl wurde der Unbekannte gefilmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, inwieweit die beiden Diebstähle im Zusammenhang stehen.

+++++++ 0685369 0685457 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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