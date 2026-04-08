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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Weil am Rhein: verbotenes Butterflymesser bei Grenzkontrolle entdeckt

Weil am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein - Friedlingen, zog die Bundespolizei ein verbotenes Messer aus dem Verkehr und ermittelt nun gegen den Besitzer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Ein 22-jähriger französischer Staatsangehöriger geriet am Dienstag (07.04.2026) in eine Kontrolle der Bundespolizei. Auf Nachfrage händigte der in Frankreich wohnhafte Mann ein Butterflymesser an die Einsatzkräfte aus. Da der Besitz und Gebrauch dieser Messer in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei die verbotene Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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