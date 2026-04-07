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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter muss über 5000 Euro bezahlen

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze ging der Bundespolizei ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ins Netz. Da er vor Ort die offenen Geldstrafen beglich, entging er einer Haftstrafe.

Am Sonntag (05.04.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte den spanischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in einem Fernreisebus aus Barcelona. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Spanien wohnhaften Mann Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Unterschlagung verhängte ein Gericht Geldstrafen gegen den 58-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Gegenüber der Bundespolizei bezahlte der Mann den ausstehenden Gesamtbetrag in Höhe von 5432 Euro und ersparte sich somit eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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