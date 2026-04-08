Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Grenzkontrollen: Bundespolizei stoppt Mann mit Schlagring

Breisach am Rhein (ots)

Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze, konnte ein verbotener Schlagring aus dem Verkehr gezogen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend (07.04.2026) bei Grenzkontrollen am Übergang Breisach einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit einem Schlagring unterwegs war. Der 21 Jahre alte französische Staatsangehörige war bei der Einreise aus Frankreich kommend in die Kontrolle geraten. Als die Beamten das in Frankreich zugelassene Fahrzeug durchsuchten, fanden sie in der Türablage einen zugriffsbereiten Schlagring. Da der Besitz und Gebrauch von Schlagringen in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei den Schlagring sicher. Der Mann wird sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

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