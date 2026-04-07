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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zehnfach Gesuchter von der Schweiz überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen in Deutschland gesuchten Mann an die Bundespolizei überstellt. Dem Gesuchten wird in Deutschland der besonders schwere Fall des Diebstahls vorgeworfen. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Dem 31-jährigen algerischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, im Jahr 2024 mehre Diebstähle begangen zu haben. Danach soll er sich ins Ausland abgesetzt haben, weswegen ein Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Des Weiteren werden ihm weitere Straftaten wie der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ein Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen sowie weiterer Diebstahlsdelikte vorgeworfen, weswegen von neun weiteren Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Am Donnerstag (02.04.2026) erfolgte die Überstellung am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Verhandlung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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