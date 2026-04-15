Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Donaustetten - Nicht mehr fahrtauglich

Am Dienstag flüchtete eine Betrunkene nach einem Unfall in Donaustetten.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr war die 35-Jährige mit ihrem Skoda in der Humlanger Straße unterwegs. Hierbei rangierte sie wohl mit ihrem Fahrzeug und kollidierte mit einem Mercedes-Benz. Die 53-Jährige rangierte offenbar ebenfalls mit ihrem Auto. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die 35-Jährige davon. Polizisten des Polizeireviers Ulm-West konnten die Fahrerin kurze Zeit später im Bereich Staig feststellen. Beim Eintreffen der Polizisten roch die Frau nach Alkohol und schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Aufgrund ihres gesamten Verhaltens kam die Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus. Zuvor musste sie eine Blutprobe abgeben. Diese soll Aufschluss darüber geben, wie viel die Frau intus hatte. Der Schaden an den Autos wird auf jeweils 4.000 Euro geschätzt.

++++0690803 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell