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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Audi Q5 gestohlen
In der Nacht auf Dienstag stahlen Unbekannte ein Auto in Gerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem Audi Q5. Der stand in der Wallbacher Straße vor einer Garage. Auf unbekannte Art und Weise öffneten die Täter das Auto und fuhren davon. Die Originalschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Wie die Unbekannten das Auto starten konnten, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem rund 28.000 Euro teuren Gebrauchtwagen.

++++0684298

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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