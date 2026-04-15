Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Abgefahrene Reifen gibt ein Punkt in Flensburg/ Nicht mehr ausreichend Profil war an den Reifen eines Transporters am Dienstag bei Hochdorf. Außerdem fuhr der 27-Jährige zu schnell

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife stoppte den Mercedes Sprinter um 21.20 Uhr auf der B30 Appendorf. Der 27-Jährige war dort aufgefallen, da er außerorts geschlossener Ortschaft mit 121 km/h in Richtung Ravensburg gemessen wurde. Dort sind nur 100 km/h erlaubt. Bei der anschließenden Kontrolle des Klein-Lkw stellten die Polizisten fest, dass der gefährliche Güter transportierte und die beiden Hinterreifen abgefahren waren. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen. Für die mangelhafte Bereifung ist ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und einen Punkt in Flensburg fällig. Für das zu schnelle Fahren kommen weitere 280 Euro und einen Punkt hinzu. Auch die Logistik Firma, auf die das Transportfahrzeug zugelassen ist, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Reifen, die keine ausreichende Profiltiefe haben, stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Das Reifenprofil sorgt für ein sicheres Fahrverhalten eines Fahrzeugs. Sowohl bei Sommer - als auch bei Winterreifen verschlechtert sich das Fahrverhalten drastisch, sobald die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe unterschritten wird. Damit steigt auch das Risiko von Unfällen deutlich. Laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, kurz StVZO, muss die Profiltiefe mindestens 1,6 Millimeter betragen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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