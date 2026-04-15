Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260414- 0474 Frankfurt- Innenstadt: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Bezug zu Meldung Nr. 0424

Frankfurt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Frankfurt: Wie bereits bekannt, ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sowie die Frankfurter Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, nachdem am Dienstag (31. März 2026) ein 46-jähriger Mann leblos in einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt aufgefunden wurde.

Durch intensive Ermittlungen konnte bereits kurz nach der Tat ein Anfangsverdacht gegen einen 20-Jährigen aus dem Raum Wetzlar begründet werden.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Amtsgericht Frankfurt am Main einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten erließ.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden, weshalb der Beschuldigte festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Frankfurt am Main am 10. April 2026 Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 20-jährigen Beschuldigten und ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiter an.

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