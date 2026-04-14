Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260414 - 0472 Mittelhessen: Marburg: Bezugnahme zu 0471 Vermisste aufgefunden
Frankfurt (ots)
(ki) Die Öffentlichkeitsfahndung (260414 - 0471) nach Jessica K. aus Marburg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.
Die vom Polizeipräsidium veröffentlichte Rücknahme finden Sie unter folgendem Link.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6255339
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