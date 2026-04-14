Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260414 - 0472 Mittelhessen: Marburg: Bezugnahme zu 0471 Vermisste aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ki) Die Öffentlichkeitsfahndung (260414 - 0471) nach Jessica K. aus Marburg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.

Die vom Polizeipräsidium veröffentlichte Rücknahme finden Sie unter folgendem Link.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6255339

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell