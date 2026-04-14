Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung von 13.19 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit heute Morgen vermissten 40-Jährigen aus Marburg wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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