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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Wem gehört das Fahrrad? + Audi beschädigt - Verursacher flüchtet + berauscht unterwegs

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Giessen (ots)

Stadtallendorf: Wem gehört das Fahrrad?

Anfang April fanden Polizisten im Rahmen von Ermittlungen in Stadtallendorf ein schwarzes Fahrrad und stellten dieses sicher. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Durch die bisherigen Ermittlungen konnte es keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Daher fragen die Ermittler: Wem gehört das schwarze Pedelec des Herstellers Hitway, Modell BK15? Der Eigentümer sowie Personen, die wissen wem das Pedelec gehört, werden gebeten die Polizeistation in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu kontaktieren.

Gladenbach: Audi beschädigt - Verursacher flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Gladenbach am Donnerstag, 2. April 2026, suchen die Ermittler der Polizei in Biedenkopf nach Zeugen. Ein Audi A6 stand in der Zeit von 15.20 Uhr bis 15.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Bahnhofsstraße in Höhe der Hausnummer 2, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Pkw beschädigte. Den Schaden hinten links am Audi schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder die Fahrerin geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Wetter-Amönau: Berauscht unterwegs

Gestern Mittag (13. April) setzte sich eine 32-Jährige berauscht hinter das Steuer ihres Kleinwagens und fuhr los. Einer Funkstreife der Marburger Polizei fiel der Pkw gegen 13 Uhr in der Raiffeisenstraße auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Ein hinzugezogener Arzt führte eine Blutentnahme durch. Auf die 32 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Drogenfahrt zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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