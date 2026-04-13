Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Café eingestiegen + Einbruch in Wohnhaus + Heckscheiben eingeschlagen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: In Café eingestiegen

Diebe drangen im Zeitraum von Samstag (11.04.2026), 20:00 Uhr bis Sonntag (12.04.2026), 08:00 Uhr durch ein Fenster in ein Café im Kurpark ein. Sie durchwühlten den Innenraum und erbeuteten Bargeld. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Einbruch in Wohnhaus

Durch die Balkontür drangen Einbrecher am Samstag (11.04.2026) zwischen 11:15 Uhr und 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus "Am Schulgarten" in Bad Vilbel ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen Schmuck mitgehen. Zeugen, denen am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Friedberg: Heckscheiben eingeschlagen

"Am Dachspfad" in Friedberg zerstörte ein Unbekannter die Heckscheiben von zwei geparkten Fahrzeugen. In der Zeit von Samstag (11.04.2026), 20:00 Uhr bis Sonntag (12.04.2026), 07:30 Uhr beschädigte der Vandale sowohl einen blauen Audi Q5 als auch einen Mercedes Sprinter. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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