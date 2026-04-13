Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrüche in Marburg und Stadtallendorf + Transportbox beschädigt Golf + nackter Mann läuft Joggerin nach + Scheune gerät in Brand + Zusammenstoß zwischen Kind und Fahrradfahrer

Giessen (ots)

Marburg: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Freitag (10. April) auf Samstag (11. April) drangen Einbrecher in eine Gaststätte in der Straße "Ketzerbach" ein. Über eine aufgehebelte Tür verschafften sie sich Zutritt zu dem Lokal und suchten dieses nach Beute ab. Die Diebe entwendeten Bargeld und entkamen unbemerkt. Der entstandene Sachschaden wird mit knapp 200 Euro beziffert. Wer in dem Zeitraum Freitag (10. April), 22.15 Uhr bis Samstag (11. April), 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Stadtallendorf: Einbrüche in der Lilienthalstraße

Einbrecher hatten es auf zwei Gebäude in der Lilienthalstraße abgesehen. In der Zeit von Mittwoch (8. April), 23.30 Uhr bis Sonntag (12. April), 9 Uhr gelangten sie über eine eingeschlagene Scheibe einer Hintertür in eine Kirche. Dort sowie in einem auf dem Gelände befindlichen Gartenhaus suchten sie nach Beute. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter nichts entwendeten. Auch in den Räumen eines nahegelegenen Geschäfts für Garten- und Landschaftsbau suchten Einbrecher nach Wertgegenständen. Ob sie hier etwas mitnahmen, ist noch unklar. Die Tat kann auf Freitag (10. April), 16 Uhr bis Samstag (11. April), 11.45 Uhr eingegrenzt werden. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lilienthalstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

B62/B253 - Biedenkopf: Verlorene Transportbox beschädigt Golf

Am Samstagnachmittag (11. April) gegen 14.50 Uhr war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Roller auf der Bundestraße 62/B253 aus Richtung Biedenkopf kommend in Richtung Niederlaasphe unterwegs. Als dieser an der Kreuzung "Wallauer T" nach rechts abbog, löste sich offenbar eine silberne Transportkiste vom Gepäckträger des dunklen Rollers und prallte gegen einen weißen Pkw sowie gegen den grauen VW Golf einer 52-jährigen Fahrerin. Anschließend fuhr der Rollerfahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Blechschaden an dem Golf schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Fraglich ist, ob der Fahrer die verlorene Transportbox bemerkt hat. Die Polizei in Biedenkopf bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer geben können, sich zu melden. Den Angaben zufolge war dieser dunkel gekleidet und trug einen dunklen Helm. Auch die Fahrerin des weißen Pkw, der mutmaßlich ebenfalls beschädigt wurde, wird gebeten sich zu melden. Hinweise werden telefonisch unter (06461) 92950 entgegengenommen.

Weimar-Argenstein: Nackter Mann läuft Joggerin nach

Eine junge Frau war gestern (12. April) gegen 17 Uhr nahe Argenstein joggen, als sie einen nackten Mann bemerkte. Nachdem sie an ihm vorbeilief, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit und lief hinter ihr her. Die Joggerin rannte schließlich in Richtung Ochsenburg davon und verlor den Mann aus den Augen. Sie beschrieb ihn als etwa 180 cm groß, mit normaler Statur und hellem Teint. Die Frau nahm den Unbekannten auf dem Feldweg zwischen dem Kreisverkehr der Auf- und Abfahrt der Bundesstraße 3 bei Niederweimar und der Unterführung der B3 nach Argenstein/Ochsenburg wahr. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses und bittet Zeugen, die den Mann beobachtet haben sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Fronhausen: Scheune gerät in Brand

Am späten Samstagnachmittag (11. April) gegen 17.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in der Marburger Straße aus, den sie zeitnah löschte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Scheune im Zusammenhang mit Schweißarbeiten in Brand geriet, die ein 61-Jähriger dort durchführte. Der Mann verließ das Gebäude selbstständig und wurde von Rettungskräften mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro.

Amöneburg-Rüdigheim: Zusammenstoß zwischen Kind und Fahrradfahrer

Ein 38-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag (8. April) mit seiner 3-jährigen Tochter und seinem Sohn in Rüdigheim auf einem Feldweg, der an die Landesstraße 3073 in Richtung Schweinsberg angrenzt, unterwegs. Die Kinder fuhren auf Fahrrädern und übten das Fahren. Gegen 17.30 Uhr kam es zwischen dem Mädchen und einem Rennradfahrer, der den Feldweg in gleicher Richtung befuhr, zu einem Zusammenstoß. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrradfahrer überschlug sich und zog sich mutmaßlich ebenfalls Verletzungen zu. Nach der Kollision erkundigte er sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens. Zur Versorgung der 3-Jährigen lief der Vater mit seinen Kindern zurück. Als er im Anschluss an die Unfallstelle zurückkehrte, kam ihm der Mann auf dem Rennrad entgegen. Den Angaben zufolge fuhr er an dem 38-Jährigen vorbei, ohne mit ihm die erforderlichen Personalien auszutauschen. Der Zeuge beschrieb den Rennradfahrer als circa 60 Jahre alt, zwischen 185 und 190 cm groß und mit einem dunklen Drei-Tage-Bart. Er trug eine Sonnenbrille und einen schwarzen Helm. Bekleidet war er mit einer dunklen Fahrradjacke und weißen, kniehohen Strümpfen. An seinem dunklen Rennrad war eine braun-grüne Fahrradtasche befestigt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, werden gebeten die Polizei in Stadtallendorf unter (06428) 93050 zu informieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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