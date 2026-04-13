Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Alarmanlage verscheucht Einbrecher + Einbruch in Schnellrestaurant + In Einkaufsmarkt eingedrungen + Auto landet in Vorgarten + Laptops und Geldkassette gestohlen +

Giessen (ots)

Ehringshausen: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Einbrecher stiegen am Sonntagabend (12.04.2026) durch ein Fenster in ein Firmengebäude in der Straße "Ober der Reinwies" in Katzenfurt ein. Gegen 21:05 Uhr lösten sie dabei eine Alarmanlage aus und flüchteten deshalb ohne Beute. Die Polizei in Herborn bittet unter Tel.: 02772 47050 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Herborn: Einbruch in Schnellrestaurant

Durch eine Seitentür verschafften sich Einbrecher am Sonntag (12.04.2026) Zutritt zu einem Schnellrestaurant "Auf den Lüppen" in Hörbach. Die Täter entwendeten einen Tresor. Der Tatzeitraum kann auf 00:15 Uhr bis 08:35 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02772 47050 entgegen.

Hohenahr: In Einkaufsmarkt eingedrungen

In der Gewerbestraße in Erda brachen Unbekannte am Sonntag (12.04.2026) gegen 00:20 Uhr die Zugangstür zum Büroraum eines Einkaufsmarktes auf. Sie knackten das Schloss eines Aktenschranks, lösten dann jedoch eine Alarmanlage aus und flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Täter ohne Beute. Unter der Rufnummer 02772 47050 können sich Hinweisgeber mit der Polizei in Verbindung setzen.

Leun: Auto landet in Vorgarten

Am Montagmorgen (13.04.2026) kam es gegen 04:55 Uhr in der Wetzlarer Straße in Leun zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Eine 40-jährige Frau aus Leun war mit ihrem Ford Fiesta aus Richtung Solms kommend auf der Wetzlarer Straße unterwegs. Hierbei kollidierte der Ford mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch diesen Zusammenstoß geriet der Fiesta ins Schleudern, prallte gegen eine Straßenlaterne und kam auf der Beifahrerseite im Vorgarten eines Wohnhauses zum Liegen. Durch den Unfall entstand zudem Schaden an der Grundstücksmauer. Sowohl die 40-jährige als auch ihr 28 Jahre alter Beifahrer aus Braunfels wurden durch Rettungswagen zur genaueren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Da sich Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und anderer berauschender Mittel ergaben, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei der Ford-Fahrerin. Der Sachschaden wird auf 12.000 EUR geschätzt. Die Wetzlarer Straße war zwischenzeitlich für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Wetzlar: Laptops und Geldkassette gestohlen

Gegen 03:40 Uhr drang ein Unbekannter am Montag (13.04.2026) in ein Mehrfamilienhaus im Karl-Kellner-Ring in Wetzlar ein. Der Einbrecher zerstörte mehrere Fensterscheiben und ließ zwei Laptops sowie eine Geldkassette mit etwa 50 EUR Bargeld mitgehen. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine beigefarbene Hose und Turnschuhe. Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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