Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen: Wettenberg: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Giessen (ots)

Die Rettungsleitstelle informierte am gestrigen Abend gegen 17.55 Uhr die Polizei über eine verletzte Person in Wißmar. Im Bereich eines Kleingartens in der Marburger Straße trafen Polizei und Rettungskräfte einen schwerverletzten 31-Jährigen an. Der deutsche Staatsangehörige wies mehrere Schnittverletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich auf. Nach Erstbehandlung vor Ort durch Rettungskräfte wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Tatverdächtiger kehrte noch während der Maßnahmen an den Tatort zurück. Zuvor hatte er selbst den Rettungsdienst verständigt. Polizeibeamte nahmen ihn widerstandlos fest.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kam es vor dem Messereinsatz zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, die sich persönlich bekannt sind. Die genauen Hintergründe des Streits sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler der Gießener Kriminalpolizei den dringend Tatverdächtigen heute einer Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen. Der deutsche Staatsangehörige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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