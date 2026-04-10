Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Schwerer Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw + SUV fährt auf BMW auf - Polizei bittet um Mithilfe + silberner Opel touchiert Seat

Giessen (ots)

Marburg-Wehrda: Schwerer Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw

Heute Morgen (10. April) gegen 7.40 Uhr kam es in der Cölber Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der 69-jährige Autofahrer und seine 64-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer befuhr die Cölber Straße aus Richtung Wehrda kommend. Der 55 Jahre alte Busfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Straße "Am Kaufmarkt" geriet der Pkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Linienbus zusammen. In dem Linienbus befanden sich Fahrgäste. Diese sowie der Busfahrer blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Die beiden Pkw-Insassen sowie der Busfahrer stammen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ein Fahrstreifen der Cölber Straße war für die Dauer von circa drei Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.

Marburg-Wehrda: SUV fährt auf BMW auf - Polizei bittet um Mithilfe

Am Mittwoch (8. April) gegen 16 Uhr war ein 41-jähriger Fahrer mit seinem schwarzen 3er BMW auf der Tom-Mutters-Straße in Fahrtrichtung Cölber Straße unterwegs. Während er im Kreuzungsbereich Tom-Mutters-Straße / Cölber Straße an einer roten Ampel anhalten musste, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem dunklen SUV mit MR-Kennzeichen gegen das Heck des BMW. Der 41-Jährige bog anschließend nach links ab, in der Annahme, der unbekannte Fahrer würde ihm folgen. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der SUV-Fahrer geradeaus weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Den Schaden an dem BMW beziffert die Polizei mit etwa 1.200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Biedenkopf: Silberner Opel touchiert Seat

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Dienstag (7. April) gegen 11.15 Uhr in Biedenkopf nach Zeugen. Als eine 54-jährige Seat-Fahrerin in der Straße "Im Frauental" im Bereich der Kreuzung zum Auweg an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, überholte sie ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem silbernen Opel mit MR-Kennzeichen. Dabei touchierte der Opel den Seat an der linken Fahrzeugfront. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung der Straße "Am Seewasem" fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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