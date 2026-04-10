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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Auto durch Steine beschädigt + Verdacht der Jagdwilderei + Unfallgeschädigter gesucht

Giessen (ots)

STADT+KREIS GIEßEN: Auto durch Steine beschädigt + Verdacht der Jagdwilderei + Unfallgeschädigter gesucht

Staufenberg/B3: Auto durch Steine beschädigt - Zeugen gesucht

Drei Jugendliche warfen mehrere Steine von einer Brücke über die Bundesstraße 3. Dabei beschädigten sie einen BMW. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Steinewerfern machen können.

Der Vorfall ereignete sich am Ostermontag (6.4.) gegen 21 Uhr. Drei nicht näher beschriebene Jugendliche befanden sich auf der Brücke (Lollarer Straße) und warfen offenbar mehrere kleinere Steine nach dem passierenden Fahrzeug. Dabei wurde die Windschutzscheibe beschädigt, es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zu den Jugendlichen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Verdacht der Jagdwilderei - Hinweise erbeten

In der Gemarkung zwischen Weickartshain und Stockhausen fand der Jagdpächter mit einem weiteren Zeugen ein erschossenes Wildschwein auf. Das Wildtier wurde vermutlich in der Nähe, aber an anderer Stelle als dem Auffindeort (Flur 62 "Am Berg bei der Hetzelsweide", Jagdbezirk Stockhausen), erschossen. Es kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, dass Berechtigte das Tier erlegt haben. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts der Jagdwilderei.

Die Ermittler suchen Zeugen, die zwischen Donnerstag (2.4.), 18 Uhr und Freitag (3.4.), 17 Uhr, etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Langgöns: Unfallgeschädigter gesucht

Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei am Ostersonntag (5.4.), da ein Autofahrer gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet war. Der Unfall geschah um 18.05 Uhr in der Straße Am Mühlberg, in Höhe der Hausnummer 15.

Eine Streife der Polizeistation Gießen Süd konnte dank des Hinweises der Zeugin das gesuchte Auto in Pohlheim-Holzheim lokalisieren und anhalten. Es ergaben sich Verdachtsmomente dafür, dass dessen Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste mit zur Dienststelle. Von dort wurde er nach Blutentnahme durch einen Arzt und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Zeugin beschrieb einen silberfarbenen Fiat, der beim Unfall beschädigt wurde. Dieses Auto stand bei Eintreffen einer Streife nicht mehr am Unfallort in Langgöns. Das Kennzeichen oder genaue Modell ist nicht bekannt. Das Fahrzeug muss den Angaben zufolge auf der Fahrerseite beschädigt sein.

Die Ermittler bitten weitere Zeugen, insbesondere den unbekannten Nutzer des silberfarbenen Fiats, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

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