Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Zeugen nach Mülltonnenbrände gesucht + Mann in Stadtbus festgenommen

Giessen (ots)

STADT+KREIS GIEßEN: Zeugen nach Mülltonnenbränden gesucht + Mann in Stadtbus festgenommen

Gießen: Mülltonnenbrände

Im Anneröder Weg brannte gestern gegen 20 Uhr eine Mülltonne. Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand verletzt. Zeugen nahmen zwei jüngere Mädchen wahr, die sich in der Nähe aufgehalten hatten. Ob sie für das Feuer verantwortlich sind, ist bislang unklar.

In die Hindemidtstraße musste die Feuerwehr später ebenfalls ausrücken. Kurz vor 1 Uhr heute Morgen brannte im Bereich eines Mehrfamilienhauses ebenfalls eine Mülltonne. Das Feuer hatte bereits auf eine Hecke übergegriffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Die Brandursache ist unklar. Es ist Gegenstand laufender Ermittlungen, ob die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und ob ein Zusammenhang besteht.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mann in Stadtbus festgenommen

Der Fahrer eines Stadtbusses informierte die Polizei gestern Abend gegen 20.30 Uhr über einen Fahrgast, der im Bus saß und sich auffällig verhielt. Der Mann hielt ein Messer sowie eine Flasche in der Hand. Er soll Menschen verbal mit dem Tod gedroht, das Messer jedoch zwischenzeitlich wieder weggesteckt haben. Angegriffen und persönlich bedroht wurde niemand. Polizeibeamte räumten kurzzeitig den Bus in der Ostanlage und nahmen den alkoholisierten Mann widerstandslos fest. Es wurde niemand verletzt. Der 38-Jährige musste mit zur Dienststelle. Im Verlauf ergaben sich den Beamten Anzeichen, dass der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt haben könnte. Aufgrund der Gesamtumstände wurde er einem Arzt vorgestellt, der eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus veranlasste.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell