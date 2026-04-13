Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizei Mittelhessen - Festnahme eines Tatverdächtigen wg. Verdacht des vers. Mordes im Zusammenhang mit Schüssen auf Jugendliche

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Wetter: Festnahme eines dringend Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes im Zusammenhang mit Schüssen auf Jugendliche in der Gemeinde Wetter

Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Marburg haben am 10.04.2026 im Zusammenhang mit Schüssen auf Jugendliche in der Gemeinde Wetter einen 58-jährigen Beschuldigten festgenommen. Zugleich wurde die Wohnung des Beschuldigten durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mittelhessen durchsucht.

Der deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf steht im Verdacht, am 09.04.2026 gegen 21:00 Uhr in Wetter im Bereich der Straße "Alter Graben" mit einer Luftdruckwaffe auf eine 15-jährige Jugendliche geschossen und diese am Oberarm getroffen zu haben. Das Projektil der Patrone musste aus dem Oberarm der Zeugin operativ entfernt werden. Am 10.04.2026 gegen 20:50 Uhr soll der Beschuldigte erneut in Wetter im Bereich der Straße "Alter Graben" mit einer Luftdruckwaffe auf einen 14-jährigen Jugendlichen geschossen und diesen an einem Finger verletzt haben. Das Projektil musste aus dem Finger des Jugendlichen operativ entfernt werden. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnislage besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte bei beiden Schüssen tödliche Verletzungen der Opfer billigend in Kauf genommen hat.

Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten konnten mehrere Luftdruckwaffen sowie Munition sichergestellt werden, die derzeit untersucht werden.

Der Beschuldigte wurde am Samstag, den 11.04.2026, der Haftrichterin am Amtsgericht Marburg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg gegen ihn Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen anordnete.

Die umfangreichen Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen und zu den Hintergründen der Taten dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf bedanken sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Beteiligung nach dem Zeugenaufruf im Rahmen der Ermittlungen und bitten weiter um Mithilfe.

- Wer hat am 09.04.2026 und 10.04.2026 oder in den Wochen zuvor im Bereich des REWE-Markts in Wetter und im Bereich der Straße "Alter Graben" in Wetter verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Zeugen, die sich am 09.04.2026 und 10.04.2026 jeweils gegen 21 Uhr im Bereich des REWE-Marktes in Wetter aufgehalten haben, sollen sich bitte bei der Polizei melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421 406-0 entgegen.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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