Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Rohbauten Ziel von Einbrechern

Giessen (ots)

Butzbach-Ostheim: Rohbauten Ziel von Einbrechern

In der Nacht von Mittwoch (8. April) 19 Uhr auf Donnerstag (9. April) 10 Uhr kam es in Ostheim zu zwei Einbrüchen. Die Täter hatten es auf Rohbauten in der Jakob-Fett-Straße abgesehen. Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür sowie eine Hauseingangstür verschafften sie sich jeweils Zutritt. Sie nahmen größere Mengen an Baumaterialien sowie Werkzeuge mit. Die Täter entkamen unbemerkt. Die Polizei in Butzbach bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich telefonisch unter (06033) 70430 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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