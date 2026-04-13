Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Sanitäterin geschlagen + Motorradfahrer bei Unfallflucht verletzt + Reizgas in Bus gesprüht + In Schule eingestiegen

Giessen (ots)

Gießen: Sanitäterin geschlagen

Die Besatzung eines Rettungswagens forderte am frühen Sonntag (12.4.) die Unterstützung der Polizei an. Ein aggressiver Patient wollte sich nicht helfen lassen. Im Verlauf schlug der 45-Jährige einer 22-jährigen Rettungssanitäterin mit der Hand ins Gesicht. Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin fest. Die Beamten begleiteten den Angreifer im Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Nachdem keine weitere Behandlung mehr erforderlich war, nahmen sie den Mann schließlich in Gewahrsam. Dort musste der alkoholisierte Angreifer seinen Rausch ausschlafen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die Sanitäterin konnte ihren Dienst fortsetzen.

Pohlheim/L3131: Motorradfahrer bei Unfallflucht verletzt

Im Bereich eines Kreisverkehrs auf der Landesstraße 3131(nahe OT Hausen) kam es am Samstag (11.4.) zu einer Unfallflucht. Den Zeugenangaben zufolge nahm eine unbekannte Autofahrerin gegen 8.20 Uhr einem im Kreisverkehr fahrenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dabei. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 37-jährige Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem unfallbeteiligten Auto soll es sich um einen grauen SUV der Marke BMW handeln. Am Steuer saß eine etwa 20-30 Jahre alte Frau, die schulterlange, braune Haare hat.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen BMW und der Frau am Steuer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Reizgas in Bus gesprüht

In einem Linienbus kam es gestern gegen 17 Uhr zu einem Streit zwischen Jugendlichen. Im Verlauf sprühte ein Beteiligter im Alter von 14 Jahren einem 16-Jährigen auf der Strecke zwischen Trohe und Alten-Buseck Reizgas ins Gesicht. Der Busfahrer wurde auf den Vorfall aufmerksam, stoppte den Bus und ließ die übrigen Fahrgäste aussteigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden sie nicht verletzt. Der Angreifer floh in Begleitung zweier weiterer Jugendlicher vor Eintreffen der Polizei. Da sich Täter und Opfer kennen, wurde die Identität des Flüchtigen schnell ermittelt. Der 16-Jährige erlitt eine leichte Gesichtsverletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 14-Jährigen. Die Ermittler bitten Zeugen aus dem Bus, die namentlich nicht bekannt sich, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

A45/Langgöns: Drei Verletze bei Unfall auf Standstreifen

Auf der Autobahn 45 zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz geriet ein Skodafahrer von der Fahrbahn ab und krachte in ein Pannenfahrzeug. Das Pannenfahrzeug überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen, der Skoda schleuderte über die Fahrbahn. Drei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden bei dem Unfall verletzt. Der Schaden beträgt etwa 40.000 Euro.

Warum der 42-jährige Fahrer des Skodas auf den Standstreifen geriet, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei dem Unfall gestern gegen 14.40 Uhr wurde neben dem Skodafahrer selbst im Pannenfahrzeug, einer Mercedes C-Klasse, eine 38-jährige Frau und deren Kind im Alter von 2 Jahren verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Es kam zu Behinderungen.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Autobahnpolizei in Butzbach unter der Telefonnummer 06033-70430 entgegen.

Lollar: In Schule eingestiegen

Am Samstag (11.4.) drang ein Unbekannter zwischen 3 Uhr und 17.05 Uhr in eine Schule in der Ostendstraße ein. Im Inneren schlug er ei eine Fensterscheibe des Schulcafes ein und machte sich an der dortigen Kasse zu schaffen. Anschließend entkam er unbemerkt aus dem Gebäude.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell