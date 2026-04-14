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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Marburger Polizeioldies beginnen die neue Saison - Museumsöffnung am 19. April mit Neuzugang, Attraktionen, Filmstars

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Giessen (ots)

Marburger Polizeioldies beginnen die neue Saison

Museumsöffnung am 19. April mit Neuzugang, Attraktionen, Filmstars

Der erste Museumstag nach der Winterpause findet am Sonntag, 19. April, statt. Zum Saisonstart stehen die inzwischen weit über 110 historischen Polizeifahrzeuge von 11 bis 17 Uhr wieder kostenlos zur Besichtigung bereit - ferner gibt es einen Neuzugang und ein ganz besonderer Polizeiporsche ist zu besichtigen. Für einige Attraktionen für Kinder ist in zudem gesorgt, natürlich auch für etwas gegen den Hunger und Durst.

Zu Beginn des Jahres waren einige der Marburger Oldies ja bereits in der ZDF-Serie Ku'damm 77 zu sehen. Zudem fanden letzten Monat schon erste Dreharbeiten für eine ARD-Serie u. a. in Frankfurt statt. Außerdem waren einige Oldies Ende März schon auf Hessens schönster Oldtimermesse, der Technorama in Kassel, zu bewundern.

Wer die teilweise einmaligen historischen Fahrzeuge einmal live erleben will, hat an diesem Sonntag die erste Gelegenheit in diesem Jahr dazu. Tausende Besucher jährlich haben das einzigartige Marburger Museum in den 25 Jahren seines Bestehens schon besucht. Die Möglichkeit, Fahrzeuge aus der mobilen Kulturgeschichte der Polizei in Deutschland einmal aus der Nähe zu sehen, ist etwas Besonderes, viele haben eine einzigartige Geschichte.

Die mit viel Liebe zum Detail restaurierten Polizeifahrzeuge sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt. Ins Auge fallen auf dem weitläufigen Museumsgelände gleich die ehemaligen Sonderfahrzeuge der Polizei. Neben Wasserwerfern sind auch viele gepanzerte Sonderwagen zu sehen. Aber auch die schnuckelige BMW Isetta ist ein wahrer Hingucker.

Neuzugang im Museum

Einen weiteren Neuzugang können die Marburger an diesem Öffnungstag präsentieren. Ein Polizeimotorrad BMW F 650 GS aus dem Jahr 2008. Dieses war bis Ende 2024 bei der Verkehrsüberwachung der Polizei in Frankfurt am Main eingesetzt. Danach konnte es im Originalzustand im Marburger Museum für die Nachwelt erhalten werden.

Zusätzliche Attraktionen im Museum

Polizei-Porsche und viele Oldies zu bewundern

Ein originales niederländisches Polizeifahrzeug der Rijkspolitie ist auch zu besichtigen. Ein Porsche 911 3.0 SC Targa aus dem Jahr 1980. Er gehört zur Ausstellung des Nationalen Automuseums The Loh Collection in Ewersbach und ist am Sonntag in Marburg zu bewundern.

Eine weitere Attraktion sind historische Feuerwehrfahrzeuge aus Marburg, die ebenfalls zur Besichtigung bereitstehen. Ferner haben sich schon einige Oldtimerliebhaber mit einigen Fahrzeugen angekündigt, die ihre Schätzchen zusätzlich auf dem Museumsgelände präsentieren werden. Gerne sind Oldie-Besitzer dazu eingeladen, dies auch zu tun.

Fahrrad-Codierung durch die Polizei

Zudem bietet die Polizei Mittelhessen im Museum eine kostenlose Codier-Aktion zum Diebstahlsschutz für Fahrräder an. Weitere Infos bzgl. der notwendigen Voranmeldung auf den Seiten der Polizei Mittelhessen bzw. Tel. unter 06421/4060.

Aktionen für Kinder

Für die kleinen Besucher steht zum Austoben eine Hüpfburg bereit. Neben einem Polizeiauto für die ganz Kleinen steht ein echtes Polizeimotorrad für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung. Ein besonderes Erlebnis für Kinder und auch Erwachsene besteht in der Gelegenheit auf dem Motorradkarussell aus drei originalen Polizeimotorrädern zu fahren. Erstmals können junge Besucher auch bei einem Malwettbewerb mitmachen. Aus allen Teilnehmenden werden drei Gewinner für eine Ausfahrt mit in einem echten Polizeiauto ermittelt.

Vereinsheim lädt zum Verweilen ein

Das schöne Vereinsheim mit seiner Freiterrasse lädt die Besucher zum Verweilen ein. Dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee und Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Weitere Öffnungstermine

Die weiteren Öffnungstermine in diesem Jahr sind der 17. Mai, 21. Juni, 9. Aug. (mit Sommerfest), 13. Sept. und der 18. Oktober. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 nach Cyriaxweimar. Die Adresse lautet Cyriaxstraße 103 in Marburg. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zu Veranstaltungen und den Oldies unter: www.polizeioldtimer.de.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Text: Eberhard Dersch

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