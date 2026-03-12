PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 15-jährige Hanna B. aus Harrislee vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Harrislee (ots)

Die 15-jährige Hanna B. aus Harrislee wird seit heute Morgen, 12.03.2026, 6.30h, vermisst. Sie ist 164cm groß, hat eine normale Statur, lange, dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist Hanna mit einer beige-grauen Wendesteppjacke und trägt graue Adidas-Sneaker. Die Vermisste reagiert nicht auf Ansprache durch fremde Personen.

Die Polizei bittet um Unterstützung von den Medien und der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten können jederzeit über den Notruf 110 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

