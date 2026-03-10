PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 86-Jährige vermisste Frau N. wieder wohlbehalten zurück

Dannewerk (ots)

Die 86-jährige Frau N. aus Dannewerk ist soeben durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord angetroffen und wohlbehalten in ihre Wohnunterkunft zurückgebracht worden. Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung, aber auch insbesondere durch die Freiwillige Feuerwehr Dannewerk.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren