RLS NORD: 86-Jährige vermisste Frau N. wieder wohlbehalten zurück
Dannewerk (ots)
Die 86-jährige Frau N. aus Dannewerk ist soeben durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord angetroffen und wohlbehalten in ihre Wohnunterkunft zurückgebracht worden. Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung, aber auch insbesondere durch die Freiwillige Feuerwehr Dannewerk.
