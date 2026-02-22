PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 73-jähriger orientierungsloser Herr konnte angetroffen und ins Krankenhaus zurückgebracht werden.

Flensburg (ots)

Der vermisste 73-jährige orientierungslose Herr Sören R. konnte wohlauf im Stadtgebiet Flensburg angetroffen und ins Krankenhaus zurückgebracht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit beendet.

Die Polizei dankt den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung.

Hinweis für die Medienvertreter: Wir bitten darum das veröffentlichte Lichtbild zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren