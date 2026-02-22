Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 73-jähriger orientierungsloser Herr konnte angetroffen und ins Krankenhaus zurückgebracht werden.

Flensburg (ots)

Der vermisste 73-jährige orientierungslose Herr Sören R. konnte wohlauf im Stadtgebiet Flensburg angetroffen und ins Krankenhaus zurückgebracht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit beendet.

Die Polizei dankt den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung.

Hinweis für die Medienvertreter: Wir bitten darum das veröffentlichte Lichtbild zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

