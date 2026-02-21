Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 73-jähriger orientierungsloser und verwirrter Herr wird aus Krankenhaus in Flensburg vermisst.

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Seit heute Nachmittag, 17:20 Uhr, wird der 73-Jährige Sönke R. aus Glücksburg vermisst. Er befindet sich derzeit in Behandlung im Franziskus-Hospital Flensburg und wurde dort zuletzt um 17:20 Uhr gesehen.

Herr R. ist ca. 1,76 m groß, 60 kg schwer, schlank, hat eine ausgeprägte Stirnglatze, nackenlange, graue Haare und einen grauen Vollbart.

Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Steppjacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen.

Herr R. ist orientierungslos, verwirrt und bedarf medizinischer Behandlung.

Sämtliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Herrn.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe! Wer den Vermisste gesehen hat oder weiß wo er sich aufhält, wird gebeten, sich jederzeit über die Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell